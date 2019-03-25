Украина без транзита лишится места на политической арене

У Киева осталось еще полгода на решение проблем с Москвой

Потеря статуса страны-транзитера российского газа в Европу выбросит Украину на обочину интересов крупнейших политических игроков в мире. Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Без транзита большой вопрос, кому страна вообще будет нужна", – отметил Юшков в интервью RT.

Комментируя высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что отстранение от транзита лишит Украину дохода в размере 3-5 млрд долларов, эксперт согласился, что 3 млрд – обоснованные цифры, пишет "Царьград".

Между тем, Юшков напомнил, что переговоры в рамках трехсторонней комиссии РФ-Украина-ЕК продолжаются, так что у Киева есть время одуматься и принять правильные решения.

Договор на транспортировку российского газа европейским потребителям через территорию Незалежной заканчивается в конце 2019 года.