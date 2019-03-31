Нибиру
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На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась необычная петиция. Ее автор Роман Максимчук требует ввести санкции "в области правописания" в отношении Москвы.
По его мнению, слово "Россия" нужно писать со строчной буквы.
"Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное", – говорится в заявлении.
Однако поддержки такая странная инициатива не нашла. В данный момент за нее проголосовали всего лишь 20 человек.
Ранее Порошенко предлагали прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы таким образом отрезать Крымский полуостров от материка, а также переименовать Россию в "Кацапию".
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