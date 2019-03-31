Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы требуют ввести санкции против слова "Россия"

Фото: www.globallookpress.com
Странная инициатива не нашла поддержки у граждан страны

На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась необычная петиция. Ее автор Роман Максимчук требует ввести санкции "в области правописания" в отношении Москвы.

По его мнению, слово "Россия" нужно писать со строчной буквы.

"Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное", – говорится в заявлении.

Однако поддержки такая странная инициатива не нашла. В данный момент за нее проголосовали всего лишь 20 человек.

Ранее Порошенко предлагали прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы таким образом отрезать Крымский полуостров от материка, а также переименовать Россию в "Кацапию".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Захватят всю Украину": в Киеве разглядели огромную группировку войск России в районе Азова

Накануне выборов в Незалежной разразились бредом об "агрессии" Москвы

Медведеву отстранили от соревнований

Спортсменку подозревают в применении допинга

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей