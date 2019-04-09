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Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встретиться с действующим лидеров Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Аудиенция должна пройти до проведения второго тура выборов в Незалежной, которые намечены на 21 апреля.
Об этом сегодня написало украинское интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на дипломатические источники.
"Перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским", – следует из сообщения.
Однако неизвестны ни дата, ни место предполагаемого двойного рандеву по-украински.
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официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Зайберт, на встречу отводится один час – это будет обед, в ходе которого стороны должны обсудить взаимоотношения между Украиной и Германией, внутриполитическую ситуацию в Незалежной, а также
выполнение минских соглашений по Донбассу.
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