Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко и Зеленский едут в гости к Макрону

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Встреча с кандидатами на высший пост Незалежной должна состояться до второго тура

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встретиться с действующим лидеров Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Аудиенция должна пройти до проведения второго тура выборов в Незалежной, которые намечены на 21 апреля.

Об этом сегодня написало украинское интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на дипломатические источники.

"Перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским", – следует из сообщения.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Однако неизвестны ни дата, ни место предполагаемого двойного рандеву по-украински.

Ранее стало известно, что у Петра Алексеевича в планах еще одна зарубежная поездка. "Шоколадного короля" 12 апреля должна принять в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель. Как сообщал 5 апреля официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Зайберт, на встречу отводится один час – это будет обед, в ходе которого стороны должны обсудить взаимоотношения между Украиной и Германией, внутриполитическую ситуацию в Незалежной, а также выполнение минских соглашений по Донбассу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Логичный шаг": Донбасс войдет в состав России

Слияние Донбасса с РФ должно было произойти еще пять лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей