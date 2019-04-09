Встреча с кандидатами на высший пост Незалежной должна состояться до второго тура

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встретиться с действующим лидеров Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Аудиенция должна пройти до проведения второго тура выборов в Незалежной, которые намечены на 21 апреля.

Об этом сегодня написало украинское интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на дипломатические источники.

"Перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским", – следует из сообщения.





Однако неизвестны ни дата, ни место предполагаемого двойного рандеву по-украински.

Ранее стало известно, что у Петра Алексеевича в планах еще одна зарубежная поездка. "Шоколадного короля" 12 апреля должна принять в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель. Как сообщал 5 апреля официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Зайберт, на встречу отводится один час – это будет обед, в ходе которого стороны должны обсудить взаимоотношения между Украиной и Германией, внутриполитическую ситуацию в Незалежной, а также выполнение минских соглашений по Донбассу.

