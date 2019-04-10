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У Порошенко появился беспроигрышный вариант

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский вступил в борьбу за русский язык
Украинская оппозиция определилась с выбором

"Кто угодно, только не Порошенко": таково сегодня общее мнение кандидатов, проигравших в первом туре президентских выборов на Украине. Открыто агитировать за Владимира Зеленского они побаиваются. Ведь впереди парламентские выборы, и поддержка столь спорного кандидата может оттолкнуть от них часть электората. В то же время, большинство прямо говорит, что за Петра Порошенко голосовать не будет.

Украинцам "осточертел Порошенко" так, что "хуже некуда", заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его мнению, законным образом действующий глава государства в кресле не удержится. Ему помогут только фальсификации. Поэтому единственный честный и достойный вариант для него – сняться с предвыборной гонки самому.

"Их даже сравнивать смешно. У Зеленского в два раза выше поддержка. Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушел бы в отставку, и дело с концом", – отметил Азаров в интервью "Известиям".

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, пока на это надежды нет. Порошенко бьется за победу всеми силами, даже признал себя "русскоязычным" в попытке вернуть себе симпатии жителей юго-востока страны. С другой стороны, играет на ненависти националистов к России, развешивая билборды с Путиным. Эксперты считают, что к подобным ошибкам Порошенко подталкивает его команда, которая внушает ему надежду на успех из-за имеющегося политического опыта, пишет ФедералПресс.

Между тем, именно неопытность Зеленского для многих украинцев стала решающим фактором. Люди жаждут лучшей жизни, которой им не смог обеспечить действующий лидер за 5 лет, поэтому готовы к кардинальным переменам.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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