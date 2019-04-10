Зеленский вступил в борьбу за русский язык

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Украина имеет право на русский язык. Об этом заявил представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Харебин. По его мнению, ставить вопрос о запрете использования какого-либо языка гражданами страны могут только оккупанты.
"Русскоговорящие украинцы – они украинцы? Активное деление страны на тех, кто говорит на украинском и тех, кто на русском – это о какой Украине? О единой и родной для всех или какой-то другой?", – написал он в Facebook.
Если президентом станет Зеленский, этот вопрос больше никогда не встанет. "Украина имеет собственные права на русский язык. И они будут заявлены", - гарантировал Харебин.
Накануне действующий президент Украины Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком, для которого "природно" говорить и писать по-русски. При этом он не стал комментировать полный запрет языков нацменьшинств в ряде регионов страны, а также им же подписанный закон об образовании, в соответствии с которым обучаться на русском могут только дети младшего возраста.
Зеленский ранее призывал "не давить" на русский язык, полагая, что он постепенно "вымрет" на Украине естественным путем.
В команде Зеленского Харебин отвечает за вопросы информационной и языковой политики.
Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля.
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