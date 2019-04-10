"Совсем уже ку-ку": украинцы отреклись от Порошенко

Предвыборная агитация лидера Незалежной стала прекрасным поводом для оригинальных шуток

Билборд, на котором претендент на главное кресло Украины надменно и победоносно смотрит мимо своего визави, единогласно признан антирекламой. Над Петром Порошенко потешаются со всех сторон.

Между ним и Владимиром Путиным выбор пал на последнего. Причем не только в России. (Орфография и пунктуация – авторские.)

"Прикольно! То-есть, если Порошенко проиграет, президентом Украины должен стать Путин???? Я – за!" – прокомментировал пользователь соцсети.

"По-моему, ни над одним президентом в мире так не стебаются, как над Порошенко.У него ПутинПутинПутин! Ни дня без него! Даже на свой предвыборный плакат умудрился его пристроить. Ну совсем уже ку-ку", – парировал другой.

"Тот случай, когда мудрили мудрили и перемудрили. Это же прямая антиреклама для Порошенко. Прям цу дали: "за меня не голосуй", – отозвался третий.

"На Украине Путин пользуется гораздо большей популярностью, чем их собственный руководитель",

– заверил четвертый, прикрепив в качестве доказательства снимок, на котором Владимир Владимирович представлен главой соседнего государства. Скорее всего, это фотошоп. Таким образом украинцы желаемое выдают за действительное.



При этом многие обратили внимание на "смелый" взгляд Петра Алексеевича, который как бы пронизывает оппонента. Правда, того нет на плакате. Куда именно направлен взор пана Порошенко, сложно определить. Словом, пока еще украинский лидер постарался, заключили комментаторы.

"Хаха. И на плакате он смотрит как-то криво. Вот у Путина взгляд прямой и уверенный, а Петя смотрит как смотрят псы, выказывающие подчинение своему хозяину, не в глаза, а немного мимо хозяина", "Полтава. Я хочу что бы картинка ожила))))!! Хряк бы анализы прямо на дебатах в штаны сдал", "Правда, на этом все умения ПАП и ограничиваются. Заискивающе смотреть в глаза Трампу. "Смело" смотреть в глаза Путину. Ну и шо, шо на плакате? Зато смело. Ведь правда? Вам нравиццо? Пять раз переснимали смелый взгляд. Шож, пропадать ему, добрые граждане?!", "Только на плакате способен смело посмотреть в глаза Путину", – наперебой едко шутили подписчики.

При этом некоторые отметили, что за незаконное использование фотографии президента РФ также смело можно заработать штраф. Между тем в Кремле по этому поводу не стали ничего говорить. Лишь еще раз, уже год спустя, поддержали кандидатуру Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы выбираем Путина. Ну а украинцы – посмотрим",

– цитирует кремлевского спикера RT.

Напомним, накануне в Незалежной развесили билборды с изображением Петра Алексеевича и Владимира Путина, объясняя это тем, что, мол, Зеленский – якобы "агент Путина". Ранее утопичную идею осмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.