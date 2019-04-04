Чужая речь в школах и детских садах опасна для культуры прибалтийского государства

Борьба с наследием страны Советов в Таллине продолжается. В Прибалтике настойчиво выживают русский язык. По мнению эстонского лидера Керсти Кальюлайд, он таит в себе несколько угроз. Во-первых, иностранная речь в школах мешает национальному языку. Во-вторых, она опасна для культуры.

"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства. У нас один государственный язык", – объявила президент, добавив, что владеть им должны все дети: от малышей детского сада до выпускников школ,

– передает РИА "Новости". По ее словам, языковой барьер мешает представителям русской общины. От незнания на должном уровне эстонского они попросту попадают в социальную изоляцию. Стране, уверена Кальюлайд, необходима сеть учебных и дошкольных заведений, где и воспитанники, и педагоги говорили бы исключительно на эстонском языке. Пока таких учреждений нет.

На сегодня в практике существует частичный переход к преподаванию на нем. При этом учеба на русском ведется в 74-х эстонских школах.