Учите русский: ЦРУ опозорилось при вербовке агентов

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Центральное разведывательное управление ищет русскоговорящих сотрудников. Вот только делает это безграмотно.
Пользователи соцсетей потешаются над постером, который появился в метро. Надпись на русском и английском гласит: "Ваше владение иностранным языками are vitally important to our national security".
В переводе получается так:
"Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".
При этом глагол "to be" употреблен во множественном числе вместо единственного, что делает фразу несогласованной.
@CIA recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? @StateDept pic.twitter.com/MDRg1p3KJq— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.
В Сети появилось множество фотографий злополучного билборда с ехидными комментариями пользователей. Над горе-вербовщиками смеются и на Западе, и в России.
Российский министр поделился хорошим настроением