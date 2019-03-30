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Учите русский: ЦРУ опозорилось при вербовке агентов

Фото: Jose Luis Magana/AP/TASS
Нелепая ошибка на рекламном билборде насмешила Сеть

Центральное разведывательное управление ищет русскоговорящих сотрудников. Вот только делает это безграмотно.

Пользователи соцсетей потешаются над постером, который появился в метро. Надпись на русском и английском гласит: "Ваше владение иностранным языками are vitally important to our national security".

В переводе получается так:

"Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

При этом глагол "to be" употреблен во множественном числе вместо единственного, что делает фразу несогласованной.

В Сети появилось множество фотографий злополучного билборда с ехидными комментариями пользователей. Над горе-вербовщиками смеются и на Западе, и в России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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