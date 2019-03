Учите русский: ЦРУ опозорилось при вербовке агентов

Нелепая ошибка на рекламном билборде насмешила Сеть

Центральное разведывательное управление ищет русскоговорящих сотрудников. Вот только делает это безграмотно.

Пользователи соцсетей потешаются над постером, который появился в метро. Надпись на русском и английском гласит: "Ваше владение иностранным языками are vitally important to our national security".

В переводе получается так:

"Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

При этом глагол "to be" употреблен во множественном числе вместо единственного, что делает фразу несогласованной.

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.

В Сети появилось множество фотографий злополучного билборда с ехидными комментариями пользователей. Над горе-вербовщиками смеются и на Западе, и в России.