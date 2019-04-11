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Украине закрыли путь в ЕС и НАТО

Фото: flickr.com
Организации не могут закрыть глаза на ужасающую ситуацию в стране

Парламентарий Вадим Рабинович считает, что у Украины сейчас нет шансов вступить ни в Европейский союз, ни в Североатлантический альянс. 

"В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", -

заявил депутат Верховной рады Украины в эфире телеканала NewsOne. Кроме того, чтобы вступить в военный союз, Киеву нужно будет заплатить около 120 млрд долларов. Таких денег у Украины в ближайшие 40 лет не будет, подчеркнул Рабинович.

Кроме того, по мнению политика, членство в Евросоюзе не приведет автоматически к тому, что страна станет жить лучше.

"Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя", –

отметил депутат. Рабинович считает, что Украине надо идти вперед, стать независимой и нейтральной страной. Помочь в этом может удобное территориальное расположение страны, которое дает возможность строить отношения с Западом и Востоком, отмечает РИА ФАН.


Валентина МАЙОРОВА
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