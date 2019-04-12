Порошенко силой прорвался в прямой эфир

За самоуправство кандидат в президенты Украины пойдет под суд

Телеканал "1+1" подаст в суд на Петра Порошенко за обвинения в адрес канала после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства". Об этом заявил гендиректор медиагруппы, принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко.

Накануне в эфире программы "Право на владу" произошел скандал. Кандидаты на пост главы государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский поругались в прямом эфире во время разговора по телефону.

Как оказалось, появление Порошенко в студии в тот вечер вообще не было запланировано.

"Вдруг за пару минут до эфира появляется представитель АП Горковенко, – описал ситуацию Ткаченко в Facebook. – И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент. При чем не совсем понятно, в котором он тут статусе – кандидата или президента".

Порошенко заявил, что явился на дебаты. Отказать действующему главе государства не смогли. Хотя было непонятно, с кем он собирался дебатировать, поскольку его оппонент Зеленский находился в это время в Париже для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, и украинский президент об этом знал.

Дальше в эфире начался бардак, обвинения против всех и вся. В студию позвонил Зеленский, но они с Порошенко не смогли не то, чтобы что-то обсудить, но даже договориться о времени очных дебатов – один хочет 14 апреля, другой 19-го.

В итоге программа была сорвана, Порошенко отказывался занять место в зале и дать ведущей возможность продолжить эфир. "Ждите иск в понедельник", – резюмировал Ткаченко, имея в виду 22 апреля, когда будут понятны итоги второго тура голосования.

Ранее во время предвыборной кампании Порошенко отказывался от приглашений явиться на дебаты с кандидатами в президенты на канал "1+1", а потом заявил, что подаст в суд на медиамагната Коломойского за "черный пиар" в эфире его канала.

Выборы президента Украины назначены на 21 апреля.