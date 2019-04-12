США окончательно отвернулись от Порошенко

Украинцы устали от "шоколадного короля" и требуют перемен, заявили в Госдепе

Американские дипломаты проговорились о том, на кого из кандидатов Вашингтон делает ставку во втором туре выборов главы государства. Неосторожное высказывание допустила посол США на Украине Мари Йованович.



По ее словам, Государственный департамент США на президентских выборах в Украине не поддерживает ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского, но рейтинги показывают, что у украинцев накопилось много претензий к действующей власти.

"Первый раунд – мирный, он отразил взгляды украинцев. И то, как украинцы ждут честных выборов во втором туре. Мы никого не поддерживаем, но рейтинги за рейтингами подтверждают то, что у украинцев есть определенный запрос. Но украинцы хотят того, что и люди по всему миру, – чтобы правительство работало ради людей, на поддержку людей, они хотят успеха для Украины и конца конфликта на востоке Украины. И мы тоже работаем с этим",

– заявила посол, выступая на Киевском форуме по безопасности. Ее слова приводит издание "Громадське".

Ранее Йованович призвала украинских граждан прийти на участки 21 апреля и принять участие во втором туре выборов президента страны.





Страны Запада на официальном уровне ранее делали крайне осторожные высказывания об украинских выборах. У большинства чиновников и дипломатов сохраняется надежда на то, что Порошенко останется в президентском кресле. Голосовать за действующего президента украинцев ранее призвал спецпредставитель Госдепа по Донбассу Курт Волкер.

Однако многие влиятельные политики предрекли Петру Порошенко поражение. Так, бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен подчеркнул, что обязательно поддержит Владимира Зеленского после его победы на выборах. Сегодня в Париже президент Франции Эммануэль Макрон встретится с обоими кандидатами в президенты Украины, передает ТАСС.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский набрал на них более 30% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко – почти в два раза меньше. Согласно опубликованным рейтингам, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто собирается прийти на выборы. Порошенко готовы поддержать 24%. Остальные не определились со своими предпочтениями.

Перед вторым туром выборов на 70-тысячном стадионе "Олимпийский" в Киеве состоятся дебаты между кандидатами. Первоначально их планировалось провести 19 апреля, но затем Порошенко предложил перенести их на 14-е число.