За коррупцию в "оборонке" придется ответить

После того как действующий глава государства проиграет второй тур и сложит с себя президентские полномочия, его могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, выступая на 12-м Киевском форуме по безопасности.



Отвечая на вопрос о том, будет ли в отношении нынешнего главы государства заведено уголовное дело, глава ведомства отметил, что это вполне возможно. Хотя лично у него нет полномочий принимать такие решения – этот вопрос входит в компетенцию генерального прокурора Юрия Луценко.

"Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура… Виноват – ответит, не виноват – будет все спокойно",

– приводит слова Авакова УНИАН.

В привлечении высокопоставленного чиновника к следственным действиям министр не видит ничего удивительного. По его словам, он сам и лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк регулярно ходят на допросы. Аваков признался, что в последний раз был на допросе по делу о покушении на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее возбудило уголовное дело о коррупции в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонно-промышленном комплексе. По версии авторов расследования, к совершениям преступлений причастны должностные лица, приближенные к Порошенко.

Так, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 г. продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Таким образом люди из команды Порошенко получили от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн (более $9,2 миллионов). В марте президент Украины уволил Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО.