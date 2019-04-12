Дезертир-уголовник: украинцам раскроют всю правду о Зеленском

Вместо президентского кресла кандидат рискует сесть на нары

Благодаря любопытству депутата Рады на украинских выборах появилась новая интрига. Владимира Зеленского могут обвинить в уклонении от военной службы, а для страны, воюющей с "российским агрессором", это просто смертный грех. Если информация подтвердится, то Зеленскому грозит реальный тюремный срок.

Нардепу из фракции "Народный фронт" Татьяне Черновол захотелось прояснить историю пятилетней давности, которая вдруг ни с того ни с сего начала тиражироваться в СМИ прямо перед вторым туром.

"Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва (мобилизации), то есть отказался выполнять функции защитника. Потому услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно",

– цитирует Черновол "Интерфакс-Украина".

Она отправила соответствующий запрос Минобороны Украины и отметила, что министерство должно "как можно скорее" расставить все точки над i – либо это грязная ложь, либо грустная правда о любимом народом Зе. При этом она напомнила, что за уклонение от обязанности воевать в Донбассе Зеленскому грозит настоящая "уголовка". С такими вещами не шутят.

В Минобороны пообещали разобраться с Зеленским. По словам первого замминистра обороны Ивана Руснака, ситуация с кандидатом в президенты прояснится в течение дня.

В 2014 г. Зеленскому приходила повестка в военкомат, шоумен тогда сам подтвердил этот факт. Однако воевать не пошел, потому что повестку принесли не по месту прописки, пишет ТАСС. Комик был прописан в Киеве, его мать даже говорила товарищам из военкомата, что ее сын будет ждать их визита там. Зеленский же публично пообещал, что как военнообязанный он готов воевать.