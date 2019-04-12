Немецкий лидер предпочла уединиться с Порошенко

Переговоры между канцлером Германии и украинским шоуменом в настоящий момент не запланированы. Глава правительства ограничится встречей с действующим лидером Незалежной. Об этом на брифинге в Берлине сообщил журналистам представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.



"Встреча с кандидатом Зеленским в настоящее время не запланирована",

– приводит его слова ТАСС.

Сегодня днем в германской столице состоится рабочая встреча Ангелы Меркель с соперником Владимира Зеленского по второму туру выборов Петром Порошенко. Судя по официальным сообщениям, политики собираются обсудить ситуацию в Донбассе и в Керченском проливе, проведение реформ, а также развитие двусторонних отношений.

Наверняка Порошенко попытается заручиться поддержкой руководителя крупнейшей страны в Западной Европе перед решающей схваткой за президентское кресло и попросит, чтобы она заявила о такой поддержке публично. Но Меркель едва ли будет это делать, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в политический процесс в другом государстве.

После встречи с Меркель Порошенко отправится в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого с французским лидером встретится Владимир Зеленский. В отличие от Меркель, Макрон не стал пренебрегать контактами с наиболее вероятным претендентом на пост президента Украины.

По словам Зайберта, Меркель следит за событиями президентской гонки в Незалежной и "в постоянном режиме интенсивно обменивается с Францией информацией об Украине".

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По его итогам шоумен Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей. Вместе с ним во второй тур вышел действующий президент Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,95% украинцев, пришедших на участки.

Второй раунд выборов пройдет 21 апреля. Перед ним, согласно данным социологических опросов, Зеленский еще больше упрочил свое лидерство. За него готовы проголосовать 61% украинцев, тогда как в Порошенко верят всего 24% жителей страны.