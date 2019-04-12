Звание президента на Украине дискредитировано

Молодой комик Владимир Зеленский бьет буквально по больному: по слабому здоровьем действующему президенту Петру Порошенко. Это не по-человечески, прокомментировала ситуацию бывший претендент на пост главы Украины Юлия Тимошенко.

Оценивая перепалку, которую устроили накануне вечером в прямом эфире два кандидата в президенты, Тимошенко жестко раскритиковала обоих:

"Я увидела разрушение статуса должности президента и унижение украинского государства. Так же как и я, миллионы украинцев этого видеть не хотели", – написала она в Facebook.

Обращаясь к Порошенко, его экс-соперница рекомендовала ему "не становиться частью чужого шоу и держать президентскую планку". Зеленскому, в свою очередь, она посоветовала "беречь честь и достоинство должности президента", на которую он претендует.

"Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту. Я увидела, какой это стресс для президента, зная о его проблемах со здоровьем. У него просто пересохло во рту, он не мог дальше говорить", - указала Тимошенко на бесчеловечный поступок Зеленского.

Она призвала кандидатов не устраивать "бои", а "попробовать оставаться людьми".

Вечером 11 апреля Порошенко без предупреждения приехал в студию канала "1+1" и во время прямого эфира поскандалил по телефону с Зеленским, ожидавшим в это время в Париже аудиенции президента Франции. Руководство телекомпании уже заявило, что подаст на Порошенко в суд за своевольство, если, конечно, он проиграет выборы и лишится иммунитета.

В случае проигрыша Порошенко ожидает еще один судебный процесс, касающийся коррупции в оборонной сфере.

Выборы президента Украины состоятся 21 апреля.