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Макрон принял в Париже Зеленского

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Глава Пятой республики встретился с кандидатом в президенты Незалежной

Президент Франции Эммануэль Макрон провел аудиенцию с лидером президентской гонки на Украине актером Владимиром Зеленским в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба руководителя студии "Квартал 95", обнародовав в Сети короткое видео встречи.

"Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже", – говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, что Макрон и Зеленский сидят друг против друга. Молодые мужчины мило улыбаются.


Под стать видеокартинке и комментарии пользователей (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"они вместе ШИКАРНО смотрятся! наконец-то у нас симпатичный президент))))", "Ура! Молодой, красивый и смелый! Наш ПРЕЗИДЕНТ !", "Приятно смотреть на молодое поколение", "Приятно смотреть,у Власти должно быть человеческое лицо", "Эх Зе классно смотрится!!!!!", "приятно смотреть.украинский Макрон)))".

Однако нашлись и другие мнения:

"Вы как извращенцы, особенно когда это пишут мужчины", "А шо Янык был не красивый?", "о, так вот что главное в выборах глав государств, оказывается)) а партнеров на государственном уровне – чтобы смотрелись вместе хорошо? ... (звуки тишины) ... если что, то оба женаты. известны ли вам факты, что не все так адназначно?"

Между тем пока неизвестна тема беседы украинца и француза.

Напомним, что сегодня Макрон проведет встречу с действующим украинским президентом Петром Порошенко, который несколько часов назад уже пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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