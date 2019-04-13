Политики готовятся к значимому мероприятию

Замгендиректора спортивного комплекса "Олимпийский" Виктор Анисимов подтвердил договоренность между штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе.

По его словам, между командами состоялся плодотворный диалог и оба кандидата в президенты подали заявку на 19 апреля.

"Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга",

– цитирует его "112 Украина".

При этом подробности мероприятия Анисимов раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну.

По его словам, дебаты, скорее всего, состоятся вечером.