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Порошенко и Зеленский договорились о дате дебатов

Фото: www.globallookpress.com
Политики готовятся к значимому мероприятию

Замгендиректора спортивного комплекса "Олимпийский" Виктор Анисимов подтвердил договоренность между штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе.

По его словам, между командами состоялся плодотворный диалог и оба кандидата в президенты подали заявку на 19 апреля.

"Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга",

цитирует его "112 Украина".

При этом подробности мероприятия Анисимов раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну.

По его словам, дебаты, скорее всего, состоятся вечером.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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