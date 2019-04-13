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Замгендиректора спортивного комплекса "Олимпийский" Виктор Анисимов подтвердил договоренность между штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе.
По его словам, между командами состоялся плодотворный диалог и оба кандидата в президенты подали заявку на 19 апреля.
"Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга",
– цитирует его "112 Украина".
При этом подробности мероприятия Анисимов раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну.
По его словам, дебаты, скорее всего, состоятся вечером.
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