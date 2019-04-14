Раскрыто неприятное пристрастие попавшего в плачевное положение Порошенко

В окружении пана Петро изумлялись поведению человека с внушительным состоянием

Вокруг действующего пока президента Украины осталось лишь "выжженное поле".

К таким печальным последствиям привела патологическая жадность Петра Порошенко, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин. Стремление экономить на всем, включая собственную команду, обернулось тем, что теперь у лидера Незалежной не осталось ни одного человека, способного дать совет.

Добкин также рассказал о странной привычке Порошенко, из-за которой он получил прозвище Туфель. В начале нулевых парламентарий работал в бюджетном комитете Рады, там же трудился и нынешний глава Украины. Ходил он, как правило, в нечищеных грязных туфлях, поражая окружающих.

"Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви",

– отметил депутат в эфире телеканала "Наш".

Члены команды Порошенко бегут от него не только из-за жадности политика. Помимо этого, президент – самовлюбленный человек, который резко отвергает любую критику, заявил Добкин.

"Это третья причина, по которой у него в команде не оказалось компетентных и здравомыслящих людей", - подытожил он.

Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Однако ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов. Во второй тур вышли Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Он состоится 21 апреля.