Раскрыто неприятное пристрастие попавшего в плачевное положение Порошенко

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Вокруг действующего пока президента Украины осталось лишь "выжженное поле".
К таким печальным последствиям привела патологическая жадность Петра Порошенко, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин. Стремление экономить на всем, включая собственную команду, обернулось тем, что теперь у лидера Незалежной не осталось ни одного человека, способного дать совет.
Добкин также рассказал о странной привычке Порошенко, из-за которой он получил прозвище Туфель. В начале нулевых парламентарий работал в бюджетном комитете Рады, там же трудился и нынешний глава Украины. Ходил он, как правило, в нечищеных грязных туфлях, поражая окружающих.
"Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви",
– отметил депутат в эфире телеканала "Наш".
Члены команды Порошенко бегут от него не только из-за жадности политика. Помимо этого, президент – самовлюбленный человек, который резко отвергает любую критику, заявил Добкин.
"Это третья причина, по которой у него в команде не оказалось компетентных и здравомыслящих людей", - подытожил он.
Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Однако ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов. Во второй тур вышли Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Он состоится 21 апреля.
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