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Зеленский заявил о готовящейся против него провокации

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен оправдался за отсутствие на стадионе, где его соперник сдавал анализы

Владимир Зеленский рассказал о полученной им секретной информации.

Артист не присоединился к действующему пока президенту Украины Петру Порошенко, когда тот сдавал очередные анализы на стадионе "Олимпийский" не без причины. По его словам, он получил сведения о готовящейся против него провокации. Пока он отказывается раскрыть детали, но пообещал, что после выборов правда всплывет.

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию",

заявил Зеленский в интервью агентству "Новости Украины".

Ранее Порошенко и Зеленский поскандалили в прямом эфире.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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