Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России отреагировали на передачу Украине грамоты Петра I

Фото: facebook.com/Евгений Нищук
Действия немецкой стороны расценили как попытку повлиять на результаты выборов в Незалежной

В Берлине поступили "не очень прилично", подарив Украине грамоту Петра I. С таким заявлением выступил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Утерянный в годы Второй мировой документ принадлежит России, отметил сенатор. Кроме того, подобный поступок на фоне предстоящего второго тура выборов президента "трудно расценить иначе, как попытку повлиять на результаты этих выборов", написал Клинцевич в своем Facebook, добавив, что это "прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Напомним, грамоту от 1708 года в Германии решили передать Незалежной. Об этом накануне сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Сегодня ночью … из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность", – отметил он на своей странице в Facebook.

Пергамент размером 80 на 58 сантиметров сейчас находится в национальном заповеднике "София Киевская".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей