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Дебаты Порошенко и Зеленского могут не состояться

Петр Порошенко. Фото: Анна Марченко/ТАСС
Действующий глава Украины уже не видит во встрече необходимости

Шоу с участием Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, вероятно, сорвется.

Такое мнение высказал эксперт, комментируя отказ украинского лидера от дебатов на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. С таким предложением ранее выступил Зеленский.

"Скорее всего, он понимает, что переиграть Зеленского не получится, а дебаты могут только увеличить антипиар. На сегодняшний момент ему предлагаемый Зеленским формат встречи невыгоден",

заявил в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

Он добавил, что соперники, судя по всему, решили "перехитрить избирателей" и намереваются "фактически сорвать встречу", выдвигая условия, которые делают ее невозможной.

Порошенко разработал многоходовку, чтобы избежать позора, считает Охрименко.

"Да, было много красивых заявлений, но стадион – это именно для Зеленского. А вот для Порошенко появился большой риск быть освистанным", – отметил он.

Ранее Порошенко приехал на стадион "Олимпийский", куда пригласил и своего соперника. Однако Зеленский на встречу не явился, и дебаты превратились в пресс-конференцию пана Петро.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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