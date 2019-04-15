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Пил все подряд: Порошенко утешился в ресторане после дебатов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Утоляющего жажду президента сняли на видео

После несостоявшихся дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским политик, видимо, решил снять напряжение.

Вместе с семьей, которая прибыла с ним на стадион, Петр Порошенко отправился в ресторан Giardino Italian Restaurant. Заведение расположено в селе Козин Киевской области, где живет украинский лидер.

Порошенко со свитой появился в ресторане около 19.30. Об этом сообщает "Страна". Судя по всему, после дебатов, превратившихся в шоу самолюбования, действующего пока президента мучила жажда. Пил Порошенко буквально все подряд: заказал красное вино, энергетик и кока-колу. Учитывая проблемы со здоровьем, не самый лучший выбор, отмечает издание.

"Ему нужна специальная диета и врачи настаивают на этом. Но никакой речи о правильном питании нет. Петр Алексеевич злоупотребляет напитками энергетиками… Горстями пьет витамины и пилюли для поддержания сил. Это же ненормально",

рассказал источник в окружении пана Петро.

Поведение президента в ресторане, судя по всему, удивило других посетителей, ибо они особо отметили что политик "не дебоширил". Визит высокого гостя попал на видео.

Напомним, накануне Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский", как и обещал. Однако Зеленский на встречу не явился. В результате украинский лидер объявил, что будет ждать максимум до трех часов, но веселье затянулось. Сначала Порошенко долго вещал со сцены, а под конец спел и даже сплясал.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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