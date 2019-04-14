Лидер Украины прибыл на стадион "Олимпийский"

Оппонент действующего пока президента Петра Порошенко Владимир Зеленский на встречу не явился.

На стадионе собрались журналисты и сторонники пана Петро, которые скандируют "Вова, выходи!". Территорию усиленно охраняет Нацгвардия.

В ожидании шоумена Зеленского Порошенко вышел на сцену с пламенной речью. Трансляцию дебатов в исполнении украинского лидера ведет телеканал "Прямой". Напомним, Зеленский и Порошенко пока не смогли окончательно договориться о дате и месте проведения дебатов. Президент Незалежной позвал соперника на стадион "Олимпийский" 14 апреля, тот ответил предложением о встрече 19 апреля. Отметим, что в этот день по закону должны пройти теледебаты на Общественном телевидении. Призыв штаба Зеленского провести дебаты в режиме телемоста на гостелеканале отвергли, сославшись на правила.

Между тем Порошенко, который в одиночестве вещает со сцены, заявил, что будет ждать оппонента до 15-00. Если же тот не явится, он будет приглашать артиста каждый день на каждый телеэфир. Во время выступления глава государства призвал жителей выбрать настоящего президента.

"Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего" , – цитирует его ТАСС.

Высказался Порошенко и о скандальных плакатах с президентом России Владимиром Путиным, за которые позже вынужден был извиняться.

"Я не говорю и не говорил о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так. Я хочу лишь напомнить слова Путина, что для него любой президент, кроме Порошенко – это мечта. Эти борды говорят лишь об одном: мы не дадим господину Путину шансов на успех. Всё!"

– отрезал политик.

В ходе дебатов, которые превратились в пресс-конференцию, пан Петро увлекся и призвал зрителей не смотреть российские телеканалы.

"Если бы посмотрели, что российские каналы говорят о наших выборах... Нет, не смотрите их, не нужно. Они прозрачность выборов не замечают",

– предупредил он.

В ожидании Зеленского Порошенко заявил, что ждет его завтра на дебатах в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Возвращаясь к теме анализов, которая активно муссировалась СМИ, лидер Незалежной признал, что у него нет доказательств того, что Зеленский – наркоман. Напомним, ранее в Сети появилось скандальное видео, которое связали со штабом Порошенко. На кадрах Зеленского сбивает грузовик, а после появляется весьма двусмысленная надпись "У каждого своя дорога".

К трем часам оппонент действующего президента так и не появился. На стадионе между тем началась давка. Послушать Зеленского и Порошенко пришло довольно много народа. Однако когда выяснилось, что первый не приехал, часть людей попыталась уйти. При этом оказалось, что специального выхода предусмотрено не было. Полиция предложила им выходить через узкие рамки-металлоискатели, сквозь которые они проходили к сцене. Произошла давка – внутрь продолжали заходить. Позже публика сама организовала коридор, через который можно было покинуть митинг, передает РИА Новости.

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