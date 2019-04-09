Баннер с президентом РФ оказался перебором

Стратегия Петра Порошенко на украинских выборах, построенная на истерии вокруг "российской угрозы", себя не только не оправдывает, но и ставит самого украинского лидера в неловкое положение. Так, ему пришлось принести публичные извинения за то, что он обвинял своего оппонента Владимира Зеленского в связях с Москвой и использовал в своей агитации личность президента России Владимира Путина.

В эфире телеканала ICTV Порошенко пришлось, краснея, объяснять, откуда на улицах украинских городов появились плакаты, на которых он изображен лицом к лицу с российским главой. Внизу была подпись: "21 апреля. Решающий й выбор!" Очевидно, что авторы имели в виду Зеленского, который якобы служит марионеткой Кремля.

"Я уже объяснил, что я никак не обвиняю Владимира Зеленского в том, что он является агентом Путина. Это точно не так. Если кто-то понял именно так – я извиняюсь",

– проникновенно сказал Порошенко и добавил, что признает допущенные в ходе своей кампании ошибки. Как правильно нужно было понимать этот баннер, он не объяснил.

Кстати, штаб украинского президента не ограничился одними баннерами. Как сообщает телеканал "360", сторонники Порошенко раздают на улицах листовки и газеты с таким же изображением. Думается, что полностью отказаться от антиукраинского заговора со стороны России Петр Алексеевич не смог, что и подтвердил в очередной раз во время выступления на телевидении.

"Я твердо убежден в том, что угрозы, которые на сегодня имеет Украина перед собой, львиная доля из них, исходит из России", – заявил Порошенко.

Судя по комментариям украинских интернет-пользователей, Порошенко сделал хуже не Зеленскому, а себе.

"Сам себя топит собственными руками. По крайней мере у меня такое впечатление от увиденного", – написал Теодор Мартыщук.

"Это борды (рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко) отчаяния", – заявил Сергей Огородник.



"Порошенко, ты офигел", – возмутился Александр Ликаренко.

"Зеленскому с Гитлером вывесить нужно?" – поинтересовался Alex Slota.