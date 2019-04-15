Баннеры подозрительно похожи на труды команды президента

На улицах сразу нескольких городов Украины "выросли" красноречивые плакаты, лаконично провозглашающие скорый конец президентства Петра Порошенко. Что примечательно, так это их дизайн, соответствующий стилистике его предвыборной кампании.

В соцсетях появились фото с баннерами, на которых с краю изображен затылок человека, похожего на Порошенко, а всю остальную площадь занимает слово "КIНЕЦЬ", то есть "КОНЕЦ". Такие плакаты нашлись в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове, Одессе и Сумах, пишет telegram-канал "Карточный домик: Европа".

В администрации президента категорично заявили, что команда Порошенко, допускавшая один политтехнологический ляп за другим, на этот раз точно не при делах. По словам заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко, после истории с плакатами Порошенко и Путина штаб сделал работу над ошибками.

"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость", – прокомментировал Горковенко телеканалу "Громадське".

С ним согласны рядовые интернет-пользователи. Как пишет издание "Апостроф", сперва многие восприняли билборды как смешной "фотошоп" и удивились, узнав, что они настоящие. Украинский журналист Назарий Вивчарук, предположил, что это "черный" пиар и задался вопросом, кто же за ним может стоять. Горковенко считает, что это дело рук главы города Черкассы Анатолия Бондаренко. По его словам, именно в Черкассах появились первые баннеры. Кроме того, сторонник партии "Батькивщина" Бондаренко активно участвует в избирательной кампании Владимира Зеленского.

Плакатами заинтересовалась полиция, которая завела административное дело по факту нарушения закона о распространении рекламы.