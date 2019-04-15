Решение обоснуют "интересами общества"

Владимир Зеленский определит судьбу Верховной рады после выборов 21 апреля. Об этом заявил спикер штаба кандидата от партии "Слуга народа", курирующий общеполитические вопросы, Дмитрий Разумков.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону", - заверил Разумков.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске парламента после выборов, представитель Зеленского указал, что до объявления результатов голосования об этом сложно говорить. Однако дал понять, что возможны разные варианты развития событий. В любом случае, во главе угла будут интересы украинского народа.

"Не только из политической целесообразности (исходить - ред.), а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества", – подчеркнул Разумков в интервью "Интерфаксу Украины".

Накануне, 14 апреля, Зеленский не явился на стадион "Олимпийский" в Киеве, где его ждал на дебаты соперник Петр Порошенко. Как пояснил фаворит предвыборной гонки, он предпочел избежать провокаций.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.