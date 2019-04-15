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Зеленский составил для Порошенко список дел

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
До выборов обязанности с гаранта Конституции никто не снимал

Работать до последнего дня в должности президента призвал претендент на пост главы Украины Владимир Зеленский своего оппонента Петра Порошенко. После заявления действующего лидера Незалежной о том, что он будет каждый день ждать соперника на теледебаты, кандидат от партии "Слуга народа" записал ответное видеообращение.

"Господин Порошенко, перейдите от "я услышал" к "я сделаю", – призвал Зеленский.

В частности, он напомнил о том, что убийцы правозащитницы Екатерины Гандзюк до сих пор на свободе, бывший замсекретаря Совета нацбезопасности Олег Свинарчук – Гладковский и прочие коррупционеры из президентского окружения не наказаны.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

"Вы забыли о наших плененных моряках, которые сидят и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, сдадите всем анализы и накричитесь на стадионе", – указал Зеленский в Faceboook.

Фаворит президентской гонки отметил, что "шоумен может стать президентом, а вот президент, который стал шоуменом – это грустно".

"Дебаты 19 апреля. Дела – ежедневно", – подчеркнул Зеленский.

Накануне Порошенко ожидал Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве, хотя тот заявлял ранее, что проведет очные дебаты с соперником 19 апреля – за два дня до голосования, как это и прописано в законодательстве Украины.

По мнению украинского политолога Олега Соскина, Зеленский поступил правильно, отказавшись участвовать в "шоу", которое устроил Порошенко в "Олимпийском": "Танцы Порошенко на стадионе напоминают танцы пьяного президента Ельцина, когда он шел на свои выборы. Это так похоже… У него явно что-то с головой. Видимо, Бог у него разум забирает", – прокомментировал эксперт в эфире НСН.

Второй тур выборов президента Украина назначены на 21 апреля.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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