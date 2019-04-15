Москва убьет Зеленского

Крайним окажется Порошенко

Оставшаяся неделя до второго тура выборов на Украине будет совершенно непредсказуемой на события. Существует даже такая вероятность, что Владимира Зеленского убьют. Такой коварный план зреет в Кремле, уверен ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, Джеймс Шерр, который специализируется на теме России и Украины.

План британского эксперта поражает своей логикой. По его мнению, на Украине сложилась шаткая ситуация: недоверие украинцев к действующему президенту Петру Порошенко настолько высоко, что, случись какой-нибудь серьезный эксцесс, во всем обвинят главу страны. В беседе с изданием "Апостроф" Шерр предупредил украинцев о том, что этой их недоверчивостью может воспользоваться ненавистная им Россия.

"Скажем так, если кто-то в Москве захочет убить Зеленского, я боюсь, что его электорат обвинит в этом Порошенко, даже если тот будет к этому совершенно непричастен. Если что-то случится с Зеленским, ситуация в стране может встать с ног на голову и люди будут обвинять в этом не Россию, а Порошенко",

– сказал он.

По его словам, уровень доверь к властям среди людей поистине пугающий. Он настолько низок, что в Кремле всерьез думают о том, как его использовать. А цель этого злодейства для британского эксперта очевидна – разрушить Украину.

Сложно поверить в то, что эту мысль эксперт произнес всерьез, но это так. Остается только констатировать очередное "дно" в антироссийской риторике Запада в целом и британцев в частности. Кстати, кому как не гражданам Соединенного Королевства придумывать такие байки после скандала с отравлением Скрипалей в Солсбери, к которому есть просто вагон претензий и вопросов. Кому как не им может прийти в голову, что Россия будет травить кандидата в президенты, лидера гонки (!), чтобы развалить и без того разваливающуюся страну. Если такой план действительно претворится в жизнь, то непонятно, кто проявил больше идиотизма: самонадеянные "отравители" или патологически наивные украинцы с остальным миром.