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Москва убьет Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
продолжение"Президент" Голобородько привел в ужас Порошенко
Крайним окажется Порошенко

Оставшаяся неделя до второго тура выборов на Украине будет совершенно непредсказуемой на события. Существует даже такая вероятность, что Владимира Зеленского убьют. Такой коварный план зреет в Кремле, уверен ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, Джеймс Шерр, который специализируется на теме России и Украины.

План британского эксперта поражает своей логикой. По его мнению, на Украине сложилась шаткая ситуация: недоверие украинцев к действующему президенту Петру Порошенко настолько высоко, что, случись какой-нибудь серьезный эксцесс, во всем обвинят главу страны. В беседе с изданием "Апостроф" Шерр предупредил украинцев о том, что этой их недоверчивостью может воспользоваться ненавистная им Россия.

"Скажем так, если кто-то в Москве захочет убить Зеленского, я боюсь, что его электорат обвинит в этом Порошенко, даже если тот будет к этому совершенно непричастен. Если что-то случится с Зеленским, ситуация в стране может встать с ног на голову и люди будут обвинять в этом не Россию, а Порошенко",

– сказал он.

По его словам, уровень доверь к властям среди людей поистине пугающий. Он настолько низок, что в Кремле всерьез думают о том, как его использовать. А цель этого злодейства для британского эксперта очевидна – разрушить Украину.

Сложно поверить в то, что эту мысль эксперт произнес всерьез, но это так. Остается только констатировать очередное "дно" в антироссийской риторике Запада в целом и британцев в частности. Кстати, кому как не гражданам Соединенного Королевства придумывать такие байки после скандала с отравлением Скрипалей в Солсбери, к которому есть просто вагон претензий и вопросов. Кому как не им может прийти в голову, что Россия будет травить кандидата в президенты, лидера гонки (!), чтобы развалить и без того разваливающуюся страну. Если такой план действительно претворится в жизнь, то непонятно, кто проявил больше идиотизма: самонадеянные "отравители" или патологически наивные украинцы с остальным миром.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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