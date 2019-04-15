"Президент" Голобородько привел в ужас Порошенко

Лидер Незалежной в "Слуге народа" обнаружил "руку Кремля"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, изо всех сил пытающийся сохранить кресло главы государства, во всех несчастьях страны видит козни Москвы. На этот раз от хозяина "Рошена" досталось сериалу "Слуга народа", который продюсирует и в котором главную роль играет лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

Пан Порошенко решил исследовать картину на предмет политической грамотности оппонента и ужаснулся – там нет программы действий для соборной и точки зрения героя на гибридную войну, которую якобы ведет Россия против Незалежной.





Выступая на встрече с представителями бизнеса в Киеве, Петр Алексеевич заявил, что сериал он сперва не смотрел, "изучая только по выжимкам", однако теперь решил посмотреть полностью и "ужаснулся".

"Антизападная риторика, к сожалению, как известно, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства. Я просто не знаю, какого мнения о сотрудничестве с международными финансовыми организациями, по сотрудничеству с Фондом (МВФ – ред.) придерживается мой оппонент", – проговорил спич украинский лидер.

"Шоколадный король" сравнил шоумена Зеленского с "уравнением со всеми неизвестными".

"Его кампания подобна немому кино, где актер оживленно двигается, проявляет огромную активность, но не произносит ни слова. Понять, что будет, очень трудно даже для меня, человека, который очень хорошо осведомлен и в экономических, и в политических реалиях. Его команда предлагает выбрать нам, украинцам, "кота в мешке"", – считает президент.

По его словам, пан Зеленский в качестве кандидата не выступает как политик.

"Зачем это делается? Чтобы те, кто за возвращение страны в сферу влияния РФ могли сказать – это наш кандидат. А те, кто хотят, чтобы Украина шла в ЕС и НАТО, сказали – это наш кандидат. Никто ничего не говорит", – витиевато брякнул пан Порошенко.

Ранее в понедельник пан Зеленский призвал действующего главу государства перестать "бегать по каналам" и сдавать анализы, а лучше заняться прямыми обязанностями гаранта, например, работать над освобождением украинских моряков или найти убийц правозащитницы Екатерины Гандзюк.

