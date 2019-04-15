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Американцы назвали сюрреализмом дебаты Порошенко без оппонента

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Выступление украинского лидера перед пустой трибуной соперника ошеломило заокеанских друзей Незалежной

Президентская гонка на Украине в прошедшее воскресенье приняла "сюрреалистическую форму", когда действующий президент Петр Порошенко во время так называемых "дебатов" обсуждал будущее страны с пустой трибуной, на которой вместо его оппонента Владимира Зеленского было размещено имя комика. Так комментирует происходящее сейчас в Незалежной издание The New York Times.

При этом журналисты отмечают, что шоумен заранее дал понять, что не будет участвовать в этих дебатах из-за спора о дате встречи соперников. Однако президент, изо всех сил пытаясь поддержать свою ослабевающую предвыборную кампанию, все равно пошел на таран, нападая на своего оппонента как на несерьезного "виртуального кандидата".

""Дебаты" с участием одного человека проходили на стадионе в Киеве и транслировались в прямом эфире по телевидению. Они состоялись всего за неделю до второго и решающего раунда выборов, в которых с самого начала преобладали театральные выходки и грязные трюки, а не такие серьезные политические вопросы, как прекращение пятилетней войны на востоке страны", – говорится в статье.

Американцы обратили внимание на то, что пан Порошенко, беседовавший с приглашенными на дебаты журналистами, воспользовавшись отсутствием конкурента, сделал акцент на главной идее своей кампании: в военное время народ не должен доверять судьбу государства "неопытному комику". Хозяин "Рошена" подчеркнул, что Зеленский никогда не занимал государственные посты и не имеет политического опыта, кроме его роли в телесериале, в котором он играет учителя, случайно ставшего президентом.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Показательный факт, американские журналисты уже не брезгуют называть лидера украинской державы "кондитерским магнатом".

Весьма нелицеприятно о событиях на столичном стадионе высказалась и сидящая в узилище в ожидании суда по делу о терроризме экс-наводчица, депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она оценила выступление пана Порошенко на "Олимпийском" как "смешное и гадкое". По ее мнению, на стадионе "не хватало только грейдера", чтобы Петр Алексеевич "вылез, как в 2014 году, и начал снова делать революцию".

Кстати, свой комментарий Савченко дала сегодня на заседании суда в городе Бровары, где в очередной раз решается вопрос об изменении меры пресечения ей и ее "подельнику" Владимиру Рубану по подготовке якобы серии террористических актов в правительственном квартале Киева.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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