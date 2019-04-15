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Встречу Меркель с Порошенко назвали ошибкой

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Поведение главы германского кабмина в Берлине оценили как "странное"

Назначив аудиенцию лишь действующему президенту Украины Петру Порошенко и не встретившись с лидером выборной гонки Владимиром Зеленским, канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила политическую ошибку. Подобное поведение выглядит "странным". Об этом заявил представитель Социал-демократической партии Германии по внешней политике Нильс Шмид.

"Это политическая ошибка, и вызывает удивление то, что госпожа Меркель провела встречу с Порошенко за полторы недели до выборов. Соответственно, возникло впечатление односторонней поддержки", – сказал политик изданию Der Spiegel.

По его мнению, было бы лучше, если бы канцлер, подобно президенту Франции Эммануэлю Макрону, встретилась с обоими кандидатами на высший пост в Незалежной.

"Несмотря на то что Зеленский нам в Германии и не очень известен, и мы до сих пор хорошо сотрудничали с Порошенко, Зеленский также четко высказался о проевропейском курсе Украины, сосредотачиваясь на борьбе с коррупцией и объединении страны", – заметил Шмид.

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

"Вместо того чтобы продвигать поляризационную предвыборную кампанию Порошенко под девизом "Я или Путин", было бы лучше, если бы Меркель, как и президент Макрон, одинаково искала разговор с обоими кандидатами", – резюмировал политик.

Сам Шмид на прошлой неделе посетил Киев для политических переговоров перед вторым туром выборов президента страны и встретился, в частности, с руководителем избирательной кампании пана Зеленского Иваном Бакановым. Издание особо подчеркивает, что оппонент Порошенко – телевизионный продюсер и комик.

Удивительными познаниями в жизни Украины владеют авторы Der Spiegel, напоминая, что выборы там пройдут "в Пасхальное воскресенье".

Напомним, в минувшую пятницу, 12 апреля, канцлер принимала в Берлине хозяина "Рошена". Фрау Меркель обосновала данный шаг тем, что должна обсудить с украинским президентом срочные вопросы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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