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Пушков раскрыл причину непризнания Зеленским референдума в Крыму

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Отношение кандидата в президенты Украины по вопросу референдума не имеет никакого значения для России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что Владимир Зеленский не может занять никакой другой позиции по Крыму, потому что иначе его заподозрят в измене. При этом заявления шоумена и его штаба ни на что не повлияют.

"Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют",

– подчеркнул Пушков на своей странице в Twitter.

Штаб Зеленского заявил о том, что не признает результат референдума о воссоединении Крыма с Россией, который прошел в 2014-м. Более того, кандидат на пост главы Украины не будет разменивать "мир на Донбассе" на Крым. Как напоминает телеканал RT, Зеленский говорил о том, что полуостров может стать частью Незалежной лишь после смены власти в России. 

Полина ИВАНОВА
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