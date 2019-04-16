Получив полномочия, новый глава государства не станет делиться ими с парламентом

Кандидат в президенты Украины лишь на словах декларирует демократические ценности, но, дорвавшись до власти, не отдаст ее никому. С таким прогнозом выступил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.



"Аппетит приходит во время еды. Если в короткие сроки не сформируется большинство под Зеленского, он распустит Раду. На Конституцию никто смотреть не будет",

– заявил политик в интервью изданию "Украина.ру".

Кроме того, Владимир Зеленский попытается при помощи имеющихся у него рычагов кардинально изменить состав кабинета министров, убрав оттуда всех ставленников Петра Порошенко. Не имея представительства в Верховной раде, новый президент сможет, например, сослаться на решение Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне о возможном роспуске Верховной рады в случае избрания Зеленского украинские журналисты спросили представителя предвыборного штаба шоумена Дмитрия Разумкова. Он ответил, что все решения на этот счет будут приниматься после выборов, но новоиспеченный президент в любом случае будет "придерживаться буквы закона". "Не только из политической целесообразности (исходить), а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества", – сообщил он.

Между тем в штабе действующего президента Петра Порошенко считают, что роспуск Верховной рады весьма возможен. "Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов (в Раду) – да, они есть", – заявил замглавы штаба Порошенко Сергей Березенко в интервью "Украинской правде".

По его словам, правовое обоснование проведения досрочных парламентских выборов сегодня "оценивается как 50 на 50". Согласно Конституции, президент не имеет права распускать Раду в последние шесть месяцев срока полномочий парламента, и этот срок истекает 27 мая.

Петр Порошенко накануне заявил, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует. У Зеленского же отметили, что у вероятного президента есть "интересные фишки", которые можно будет внедрить, если парламент откажется сотрудничать с новоизбранным главой государства.

Второй тур голосования состоится 21 апреля. Согласно данным соцопросов, фаворитом является Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 61% украинцев. Его сопернику Петру Порошенко могут выразить доверие 24% избирателей.