Народу Незалежной надоела старая политическая гвардия

Шоумен Владимир Зеленский популярен у электората за несколько дней до второго тура президентских выборов как никогда – за него готовы отдать свои голоса свыше 70% украинских избирателей. Об этом говорят результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник, 16 апреля.

"Среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, 72,2% проголосовали бы за Владимира Зеленского; 25,4% – за Петра Порошенко; 2,4% – испортили бы бюллетень", – говорится в сообщении на сайте института.

Как выяснилось, 57,2% граждан Украины считают, что во втором туре победит актер. В победе действующего президента уверены 14,1% респондентов. Не определились или отказались отвечать на вопрос 28,7% опрошенных.

Один из вопросов, который задавали жителям страны, касался ныне самой обсуждаемой темы, а именно проведения дебатов среди кандидатов, т.е. повлияют ли они на выбор электората 21 апреля. Так вот большинство – 51,3% респондентов – ответили, что дебаты не важны или безразличны в решении, за кого голосовать.





Опрос проходил с 9 по 14 апреля во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной киевскому режиму территории Донбасса. В исследовании приняли участие 2 тысячи 4 жителя соборной в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

То, что пан Зеленский так резко вырвался вперед в социологических опросах, можно объяснить усталостью украинцев от большинства политиков старой формации. К такому выводу пришел профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, комментируя данные цифры. Он назвал комика главным претендентом на кресло президента Незалежной.

"Самое простое объяснение: все устали от Порошенко. Уже кто-нибудь, но только не Порошенко. Зеленский – человек новый, человек, несомненно, неглупый, да, без опыта политической деятельности... Но что делать, если у Порошенко не нашлось достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией?" – заявил в интервью RT эксперт.

Он считает, что украинский народ устал и от лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. А вот представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, который в первом туре пришел четвертым, чуть не догнав "газовую принцессу", "не сумел убедить основную массу избирателей в своей полезности", отметил Почта.

Хотя необходимо добавить, что в опросе КМИС в вопросе, к кому из политиков украинцы относятся "очень позитивно", респонденты на второе место после Зеленского поставили именно Бойко. Кроме того, граждане страны, случись сейчас голосование в Верховную раду, также предпочли вслед за партией комика "Слуга народа" "Оппозиционную платформу".

А ведь выборы в парламент состоятся на Украине уже этой осенью.

