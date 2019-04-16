Шоу продолжается: Зеленский и Порошенко задокументировали спарринг

Соглашение о дебатах подписано

К прилюдному диалогу лидеров первого тура президентской гонки на Украине давно все готовы. А теперь уже и всё. Сегодня, 16 апреля, завершены организационные моменты. Осталось дождаться назначенного дня.

Кандидат из мира театра и кино комик Владимир Зеленский и действующий глава государства сойдутся в словесном поединке вечером 19 апреля. На это время арендован спорткомплекс "Олимпийский".

Соответствующий договор подписан тремя сторонами: администрацией площадки и участниками дебатов. Представители последних согласовывают порядок долгожданного "спектакля", уточнил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

"Одна сторона настроена на шоу, мы – на проведение полноценной дискуссии",

– цитирует его "Украинская правда".

По версии же "Украинских новостей", ни оппонент Порошенко, ни руководство "Олимпийского" не в курсе договоренностей.

"У нас нет такой информации",

– заявили в пресс-службе спорткомплекса.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 апреля, Зеленский продинамил нынешнего президента. Любимец простого народа не пришел на встречу. Впрочем, неявка шоумена была оговорена заранее.

Очередные дебаты назначены в преддверии второго тура выборов, который пройдет 21 апреля.