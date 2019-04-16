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Саакашвили предостерег Зеленского от судьбы Ющенко

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Грузии дал ряд дельных советов по борьбе с "ворами в законе"

Комик Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах может повторить судьбу третьего президента Украины Виктора Ющенко, если не займется "чисткой" страны от олигархов и коррумпированных кланов. Об этом заявил бывший глава Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении к кандидату, лидирующему в президентской гонке.

При этом грузинский политик подчеркнул, что руководитель студии "Квартал 95" 21 апреля победит действующего президента Петра Порошенко, которому уже не помогут "никакие фальсификации и админресурс".

"Разве что он не пойдет на самые радикальные меры. Но это чревато большими рисками как для украинской государственности, так и тем, что будущего не будет и у самого Порошенко", – считает экс-председатель Одесской ОГА.

Саакашвили напомнил шоумену, что ему самому удалось ликвидировать в Грузии коррупцию и организованную преступность, проведя зачистку силовых структур.

Владимир Зеленский. Фото: Арина Лебедева/ТАСС

"Мы полностью поменяли правоохранительную систему, погнав большинство старых прокуроров, практически всех старых милиционеров и атакуя прямо институт "воров в законе"."Воры в законе" были убраны со всех командных высот в экономике, с госаппарата, на который они имели влияние, и они были посажены в тюрьму. И это было началом реформ, после чего нам удалось поднять экономику", – поведал о своих победах грузинский беглец.

По его мнению, аналогичная возможность была и у Незалежной в 2005 г., когда к власти пришел пан Ющенко. Однако знатный украинский пчеловод совершил фатальную ошибку, оставив Виктора Януковича "и его банду" в политике, включая донецкого олигарха Рината Ахметова.

"Не были открыты уголовные дела против основных фигур режима. Не был выполнен лозунг "Бандитам – тюрьмы!". Закон так и не стал одним для всех. Политика и олигархическое стяжательство так и не были разделены. Это позволило Януковичу набраться сил после поражения и снова вернуться в большую политику", – живописал происходящее Михаил Николозович.

Зеленский избежит подобной судьбы, если в первую очередь после победы займется борьбой с коррупцией "в лице системы Порошенко", предположил грузин. Он советует убрать действующего генпрокурора и назначить "Цербера демократии, который будет пользоваться доверием народа".

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

"Если против коррупционеров будут открыты уголовные дела, которые будут доведены до конца. Если коррупционеры ответят по всей строгости закона начиная с Порошенко и его окружения. Если народ скажет окончательное прощай старой, прогнившей, коррумпированной системе во главе с Порошенко, то вам будет значительно легче дальше двигаться по пути реформ и преодолевать сопротивление системы", – убежден Саакашвили, который как заклинание повторяет фамилию "шоколадного короля", аки тот ежедневно произносит имя президента России.

"Порошенко и его "семья" не должны остаться в политике. Помните об этом. И постарайтесь избежать фатальных ошибок, которые совершили ваши предшественники", – резюмировал экс-лидер Грузии.

Напомним, в июле 2017-го Петр Алексеевич лишил пана Саакашвили украинского гражданства, которое сам же ему в барского плеча презентовал на волне Майдана. Высланный киевским режимом в феврале прошлого года в Польшу грузин ныне проживает в Амстердаме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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