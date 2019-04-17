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"Самое страшное": назван худший сценарий для Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Шоумену придется оправдывать перед украинцами полученный кредит доверия

Лидер общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот считает, что приход Владимира Зеленского к власти может ничего не изменить в политической обстановке в стране. 

"Очень большой кредит доверия людей к тому, что у Зеленского получится закончить войну, и я ему не завидую, если он этого не сделает, – это самое страшное", - 

сказал Кот в эфире передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1". Он подчеркнул, что жителям юго-востока Украины не надо "очаровываться" Зеленским, чтобы потом не разочароваться в политике, не оправдавшем надежд.

Сомневается Кот и в быстром улучшении российско-украинских взаимоотношений в случае победы Зеленского.

"Украинской власти еще надо заслужить, чтобы они (отношения между Киевом и Москвой) возобновились. После всего того, что творилось последние годы, заслужить это надо", - 

подчеркнул общественный деятель. Кот напомнил, что сейчас на Украине идет настоящий геноцид русского народа, и сам факт смены лидера не улучшит автоматически отношения между двумя странами.

Второй тур украинских президентских выборов пройдет 21 апреля. В первом туре ни один из кандидатов не смог собрать нужное для победы число голосов избирателей. Теперь борьба развернется между действующим главой государства Петром Порошенко и комиком Владимиром Зеленским. 

Валентина МАЙОРОВА
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