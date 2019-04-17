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Порошенко обвинили в неуважении к избирателям

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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В ЛНР не верят заявлениям президента Украины о мире

В самопровозглашенной Луганской народной республики скептически отнеслись к тому, что Петр Порошенко пообещал скорую встречу в нормандском формате, на котором якобы решат ввести миротворцев в Донбасс.

По мнению представителя ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родиона Мирошника, эти слова действующего главы Незалежной не больше, чем выдумки, которые призваны сыграть на "безграмотности" населения.

"Заявление об очень скором саммите нормандского формата – очередная фантазия Порошенко на фоне перспективы его проигрыша во втором туре выборов", – сообщил Мирошник агентству ТАСС.

Он считает, что подобными заявлениями Порошенко проявляет неуважение к избирателям. При этом сам кандидат на пост главы государства уверен, что у него есть все основания для победы на выборах, второй тур которых пройдет 21 апреля.

В эфире телеканала "112" Порошенко заметил, что после победы сделает все для того, чтобы "гармонизировать законодательство с европейским". 

Полина ИВАНОВА
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