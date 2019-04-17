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Зеленский раскрыл хитрую задумку Порошенко на дебатах

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Глава Незалежной решил сплотить вокруг себя сторонников

Действующий президент Украины Петр Порошенко, претендующий на сохранение должности, продолжает делить людей на своих и чужих. Об этом заявил другой кандидат, фаворит предвыборной гонки Владимир Зеленский.

Он рассказал о новых требованиях, которые выдвинул штаб соперника по поводу проведения дебатов на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. По словам Зеленского, Порошенко захотел для себя отдельную сцену, которая будет окружена исключительно его сторонниками.

"Где вы видели такие дебаты в мире? Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей", – подчеркнул Зеленский.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Со своей стороны, кандидат от партии "Слуга народа" указал, что его сторонники – это все граждане Украины, поэтому он предлагает всем желающим получить бесплатный билет для прохода на стадион 19 апреля. Ссылку, где можно зарегистрироваться и оформить билет, Зеленский разместил в своих соцсетях.

Во вторник, 16 апреля, штабы кандидатов в президенты официально согласовали день, время и место проведения публичных дебатов. Соперники встретятся 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Какое количество зрителей туда пустят, не сообщается.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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