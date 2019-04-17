В Киеве назвали роковую ошибку действующего главы государства

Использование религиозной темы в политических целях не довело украинского лидера до добра. Его главной ошибкой стала попытка поставить создание независимой Православной церкви Украины на службу его предвыборной кампании. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.



"Порошенко хотел использовать Бога для выборов, и Бог ему показал, какой может быть конец. Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов… Результат выборов показал, что нельзя использовать Бога для политических технологий",

– заявила политик в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Герман, всем украинцам нужно задуматься над тем, "как отстроить храм души нашего народа, как снова объединить церкви, как объединить религиозные общины, который разорвали томосом, использованным в политических целях".

В апреле прошлого года Порошенко призвал Вселенского патриарха предоставить Украине автокефалию. В декабре 2018 г. на объединительном соборе в Киеве в результате слияния двух церковных структур, действовавших ранее на Украине, была образована независимая Православная церковь Украины.

В январе 2019 г. Вселенский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии новой украинской церкви. После этого президент Украины сопровождал томос в поездке по стране. Его критики восприняли это как предвыборное турне и заявили о неуместности использования религиозного мероприятия в политических целях.

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались участвовать в соборе и не признали его итогов. После предоставления Киеву томоса Москва разорвала каноническое общение с Константинополем, напоминает РИА ФАН.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский считается фаворитом голосования: ему готовы отдать голоса от 61% до 72,2% избирателей, в то время как рейтинг Порошенко колеблется на уровне 24-25%.