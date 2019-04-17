Президент не собирается просто так сдавать полномочия

В Киев переброшены несколько крупных отрядов бойцов специального назначения. Это может свидетельствовать о том, что действующий режим предпримет попытку сорвать выборы или остаться у власти в случае проигрыша Петра Порошенко во втором туре голосования. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский.



По его информации, в украинскую столицу прибывают группы спецназа по 300 человек в каждом. Они одеты в штатское, но снабжены полным боекомплектом.

"На данный момент у них нет единого командного пункта, каждая группа управляется непосредственно своим командиром. Сегодня-завтра им будет поставлена задача, связанная со срывом выборов и введением в Украине военной диктатуры. Руководители подразделений, прибывших инкогнито в столицу из Винницкой, Житомирской и других областей, работают в режиме полной боевой готовности",

– написал парламентарий на своей страничке в Facebook.

Он подчеркнул, что генералы, которые стали миллионерами за пять лет войны, вместе с главнокомандующим-миллиардером "не желают отдавать власть демократическим способом и готовят путч".

Отряды состоят из бывших участников "антитеррористической операции" в Донбассе. По данным Рыбчинского, каждому из них пообещали "по $1 тыс. за три дня".

При этом руководство страны готовит себе на всякий случай путь к отступлению. "Аэропорты Борисполь и Жуляны готовятся к массовому бегству коррумпированной верхушки. Об этом, по инфе инсайдеров, разведки стран-партнеров Украины уже сообщили своим правительствам. Веселыми обещают быть следующие четыре дня. Но, как говорится, доживем до понедельника", – отметил депутат, до 2015 г. входивший во фракцию "Блока Петра Порошенко".

Ранее он обвинил главу государства в использовании административного ресурса во время первого тура выборов. Благодаря фальсификации и подтасовкам Порошенко "украл несколько процентов" у экс-премьера Юлии Тимошенко, цитировал парламентария портал Politeka.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский считается фаворитом голосования: ему готовы отдать голоса от 61 до 72,2% избирателей, в то время как рейтинг Порошенко колеблется на уровне 24-25%.