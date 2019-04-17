Президент Украины согласился на время и место, предложенные Зеленским

Встреча претендентов на пост главы государства состоится вечером 19 апреля в национальном спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве. Участие действующего украинского лидера официально подтвердил его предвыборный штаб.



"Начало дебатов в 19.00. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениями личности",

– говорится на странице мероприятия в Facebook, созданной штабом Петра Порошенко.

Желающих посетить дебаты призывают заполнить соответствующую заявку. Сообщается, что предварительная регистрация проводится по требованиям безопасности.

"Кандидаты пообщаются друг с другом на глазах у всей страны. Всего мира. Призываем прийти сторонников Петра Порошенко и показать, что мы существуем, что наш кандидат имеет реальную поддержку и что наш выбор – сознательный. Участие господина Зеленского предварительно подтверждено. Если он сдержит слово, мы услышим живые выступления обоих претендентов на высший государственный пост. У нас будет возможность сравнить, подумать и сделать выводы для осознанного выбора", – сообщили в штабе Порошенко.

Представители президентской команды попросили посетителей мероприятия воздержаться от использования атрибутики спортивных мероприятий – "никаких фаеров, дудок, барабанов и так далее". "Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", – отмечается на странице.

В штабе Порошенко также пообещали желающих поддержать кандидата бесплатно доставить на автобусах из регионов. Вероятно, это сделано в том числе для того, чтобы в случае поражения Порошенко его сторонников можно было вывести на улицы для участия в акциях протеста.

Дебаты кандидатов в президенты Украины не состоялись в воскресенье, 14 апреля. Оппонент действующего главы государства не появился на стадионе "Олимпийский", поскольку изначально приглашал Порошенко на 19 апреля, отмечает RT.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский считается фаворитом голосования: ему готовы отдать голоса от 61 до 72,2% избирателей, в то время как рейтинг Порошенко колеблется на уровне 24-25%.