Незалежную накрывает предвыборный психоз

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко опасается, что на предстоящие в пятницу, 19 апреля, дебаты между кандидатами в НСК "Олимпийский" придут "агрессивные" поклонники лидера выборной гонки актера Владимира Зеленского. Таким образом, якобы они смогут сорвать политическую пикировку претендентов на высший пост в соборной. Об этом заявил спикер команды гаранта Олег Медведев.

"У нас есть подозрение, что штаб Зеленского собирается привести агрессивную публику, которая попытается сорвать дебаты", – цитирует ТАСС представителя Петра Алексеевича.

Такие опасения возникли в стане президента после того, как команда Зе проинформировала через Сеть о старте продаж билетов на дебаты, но потом стали их раздавать бесплатно, сетует спикер.

"Ловкость рук и никакого мошенничества, потому что любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей. Я неоднократно пытался получить билет, у меня это не получилось", – пожаловался он.

По его мнению, это выглядит весьма подозрительно и наводит на мысль, "что таким образом в фан-зоне планируют создать группу агрессивных поклонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дебаты и превратить их в шапито".





Сам же пан Порошенко сообщил, что в ходе дебатов у него нет намерений обидеть или унизить своего оппонента, пишет РИА "Новости".

"Я уважаю его как творческую личность. Но есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства", – сказал глава Незалежной в ходе сегодняшней экспертной дискуссии, куда также был приглашен шоумен, но традиционно не явился.

Зато команда Зе отчиталась, что менее чем за полдня после начала распространения бесплатных билетов на стадион было забронировано 12 тыс. мест. Штабисты предупредили, что в работе сервиса из-за такого ажиотажа могут возникнуть перебои, и попросили отнестись с пониманием к ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты назначены в "Олимпийском" на 19:00. Вместимость киевской спортивной арены чуть более 70 тыс. мест.

