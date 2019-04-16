Потеря президентского кресла приведет хозяина "Рошена" до суда

Украинский телеканал "1+1", который принадлежит беглому днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, обратилось в суд на действующего президента страны Петра Порошенко с требованием признать недостоверными его высказывания в адрес вещателя и взыскать компенсацию в 1 млн гривен ($37 тыс.). Об этом сегодня сообщила "Телевизионная служба новостей".

"Информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook, а также новость на основании интервью президента радио "Новое время" <...> создает ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который, "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины", – говорится в заявлении ТСН.

Отмечается, что речь идет, в том числе, о словах пана Порошенко об ангажированности журналистов и распространении телеканалом недостоверной информации. Помимо этого, президент говорил, что "1+1" осуществляет деятельность вопреки требованиям законам Незалежной, редакционной политики телеканала и требований журналистской этики, а также сотрудники издания "действуют под давлением, влиянием и запугиванием конечного бенефициарного собственника".





"Это негативно влияет на деловую репутацию группы "1+1 Медиа", которая нарабатывалась годами, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, дискредитирует медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее гендиректор группы "1+1 Медиа" Александр Ткаченко сообщил о намерении подать в суд на "шоколадного короля" за то, что он "ворвался в эфир частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала".

Сегодня еще один судебный удар по Петру Алексеевичу нанес экс-глава Полтавской области Валерий Головко. Он потребовал признать указ гаранта о его увольнении с губернаторского поста противоправным. Соответствующий иск Головко подал в Кассационный административный суд. По данным издания "Страна.ua", ответчиками по делу выступают Полтавская ОГА и сам пан Порошенко.

Президент уволил с должности Головко по подозрению в коррупции в марте.

