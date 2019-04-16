С их помощью солдаты киевского режима собирались блокировать радиосвязь ополченцев Донбасса

Системы радиоэлектронного противодействия TRC274SDJ с сюрпризом получила от Франции Незалежная. В них обнаружился дефект.

Однако украинцы не стали таить обиду, продолжив сотрудничать с компанией Thales six. О совместном выпуске средств радиоэлектронной борьбы заявлялось еще в начале марта, передавали тогда в УНИАН.

На никуда не годные широкополосные тактические глушители, поставленные в адрес "Укринмаша", обратили внимание журналисты EADaily. О браке, по информации издания, говорится в накладной с портала экспортно-импортных операций Importgenius.

Из документа следует, что французская фирма в качестве "извинения" предоставила покупателям бесплатный технический набор, с помощью которого можно устранить изъяны. Так, Thales six отправила инсталяционные мачты из антенн 30 2500 МГц с интерфейсами для их крепления.

А это свидетельствует о том, что в ремонте нуждались "глушилки", отправленные в Незалежную в 2016 году. Известно, что украинские военные собирались блокировать радиосвязь ополченцев Донбасса.