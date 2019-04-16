Освобожденная экс-пулеметчица вспомнит былые годы

Подозреваемая в подготовке терактов председатель одноименной партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не намерена уступать свое место в украинском парламенте. Она выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах в Верховую раду, сообщила заместитель нардепа Татьяна Проторченко.

"Мы надеемся на хороший результат",

– цитирует ее "Комсомольская правда".



Напомним, сегодня, 16 апреля, экс-летчица Савченко вышла на свободу. Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре этого года.

