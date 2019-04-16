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Подозреваемая в подготовке терактов председатель одноименной партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не намерена уступать свое место в украинском парламенте. Она выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах в Верховую раду, сообщила заместитель нардепа Татьяна Проторченко.
"Мы надеемся на хороший результат",
– цитирует ее "Комсомольская правда".
Напомним, сегодня, 16 апреля, экс-летчица Савченко вышла на свободу. Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре этого года.
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