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Возвращение опального нардепа: Савченко рвется в политику

продолжениеМосква призвала Киев к консультациям по проблеме "керченского инцидента"
Освобожденная экс-пулеметчица вспомнит былые годы

Подозреваемая в подготовке терактов председатель одноименной партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не намерена уступать свое место в украинском парламенте. Она выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах в Верховую раду, сообщила заместитель нардепа Татьяна Проторченко.

"Мы надеемся на хороший результат",

– цитирует ее "Комсомольская правда"

Напомним, сегодня, 16 апреля, экс-летчица Савченко вышла на свободу. Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре этого года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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