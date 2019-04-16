Москва призвала Киев к консультациям по проблеме "керченского инцидента"

На Смоленской площади напомнили властям Незалежной о Конвенции 1982 года

Москва считает, что Международный трибунал по морскому праву, к которому апеллирует Киев в вопросе задержанных Погранслужбой РФ в марте прошлого года 22 моряков, трех судов ВМСУ и двух сотрудников СБУ, не имеет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Черном море. Об этом говорится в заявлении МИД России, обнародованном на сайте ведомства.

"Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую вследствие неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях", – отмечается в сообщении.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение министерству иностранных дел страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков.

В российском МИД напомнили, что Москва "остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с данным инцидентом". Причем Киев был проинформирован соответствующими нотами нашего дипведомства.





"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 г. процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 г. процедур в отношении отдельных категорий споров", – следует из заявления.

На Смоленской площади подчеркнули, что в Москве не видят в запрошенных Киевом временных мерах срочной необходимости, "что является обязательным условием их предписания".

В МИД указали на тот факт, что украинская сторона за пять прошедших месяцев после попытки прорыва кораблями ВМСУ через Керченский пролив под Крымским мостом без разрешения РФ почему-то не торопилась с подачей документов в Трибунал. Это можно рассудить, как отсутствие срочности.

В Москве считают, что ничто не должно препятствовать судебному разбирательству в данном деле, а Киев призвали "действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей" по вине украинских властей проблемы, а вместо судебной тяжбы "приступить к консультациям между сторонами".