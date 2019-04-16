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Киев обратился в Международный трибунал помочь освободить украинских моряков

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Команда Порошенко пытается накопить голоса избирателей

Власти Украины обратились в Международный трибунал по морскому праву по поводу освобождения моряков и судов ВМСУ, задержанных Погранслужбой РФ за нарушение прохождения в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Об этом сообщил действующий пока президент Незалежной Петр Порошенко у себя в соцсети.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному Трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", – написал он в Facebook во вторник, 16 апреля.

Пан Порошенко, который в пух и прах проигрывает в выборной гонке шоумену Владимиру Зеленскому, за оставшееся время до второго тура закидывает украинский электорат победными и околопобедными реляциями о достижениях своего президентства.

В вопросе "плененных", как считают в Киеве, Россией военных лидер нации надеется, что уже через "считанные недели" Трибунал обяжет Москву освободить моряков и корабли, а действия РФ "будут признаны неправомерными".

Фото:  EPA\TASS

"Как бы ни кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущенные процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", – заявил Петр Алексеевич.

Ну и поставил жирную точку, пригрозив пальцем:

"В России все еще есть шанс освободить наших моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления".

В свою очередь украинский МИД проинформировал, что "сегодняшний запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и судебным преследованием их военнослужащих".

В министерстве подчеркнули, что корабли ВМСУ и их экипажи имеют абсолютный иммунитет в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, а это значит, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Внешнеполитическое ведомство уведомило, что 1 апреля 2019 г. Незалежная объявила российской стороне о начале обязательного арбитражного производства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Таким образом, это третье официальное обращение в рамках исков Киева против Москвы по линии МИД.

Накануне стало известно, что следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайства о продлении срока ареста в отношении 24 украинских моряков, которые были задержаны в Черном море 25 ноября 2018 г. во время не согласованного с РФ прохода под Крымским мостом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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