"Газпром" увеличил объемы прокачки голубого топлива по территории Незалежной

За последнюю неделю украинская газотранспортная система внезапно вновь наполнилась углеводородами российского происхождения. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.



По его словам, причиной возвращения российского газа в украинские трубы является плановый ремонт трубопровода "Ямал – Европа", который проходит через Белоруссию.

"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн куб. м и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. метров. В годовом измерении это эквивалентно приблизительно 110 млрд куб. м газа",

– сообщил Коболев.

Топ-менеджер компании похвастался прекрасным состоянием газового хозяйства. "Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", – подчеркнул он.

Из этого посыла Коболев сделал предсказуемый вывод: мол, строительство "Газпромом" обходных магистралей "не имеет под собой ни одного технического и экономического обоснования", а "настоящие мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости".

Ранее в компании "Укртрансгаз" сообщили о том, что в январе – марте 2019 г. Украина увеличила транзит газа из РФ в страны Евросоюза и Молдову до 21,2 млрд куб. метров

Контракт на транзит российского голубого топлива через территорию Украины был заключен в 2009 г. и истекает в конце 2019-го. После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа через Украину, сообщал РБК. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

Со своей стороны руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому компания готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны. На этот случай у премьер-министра Незалежной Владимира Гройсмана, по его словам, уже готов альтернативный план. Правда, его детали глава правительства озвучивать не стал, передает УНИАН.