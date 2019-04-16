Президент Незалежной скупал "энергетические активы"

У украинского лидера Петра Порошенко обнаружена дополнительная статья дохода. Как оказалось, высокий пост – не помеха для заработка на стороне.

Возможно, Петру Алексеевичу не хватало средств для существования, раз он, уже став президентом, продолжил скупать "энергетические активы". Правда, сделки осуществлялись не напрямую, а через своего советника по финансовым вопросам Макара Пасенюка. Было это в 2015 году.

Тогда инвестиционный банкир обратился к известному бизнес-аналитику и на тот момент весьма успешному топ-менеджеру для получения необходимой информации по машиностроительному субхолдингу, пишет Ukrainian Papers. По сведениям издания, его интересовали Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе, Запорожтрансформатор, Завод УБВТ, Искра-Турбогаз и Энергомаш-Уралэлектротяжмаш.

Известно, что в судьбе первых двух назревали перемены. В частности, говорилось о замещении рынка РФ для данных предприятий, в том числе за счет преобразований.

"Модернизацией в данном случае было не что иное, как обязательная составляющая введения RAB-тарифов для населения. Таким образом, помимо тарифных заработков на электроэнергетике, украинский президент будет зарабатывать еще и на продаже продукции энергетическим компаниям",

– сказано в журналистском расследовании, к которому прилагается доказательная база в виде документов.